Сбившего трех человек на остановке в Москве водителя приговорили к колонии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии водителя Hyundai, сбившего в октябре 2016 года трех человек на остановке в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Андрей Шаров.

"Антон Усков приговорен к семи годам лишения свободы, а также лишен права управлять транспортом на три года после освобождения. Кроме того, суд взыскал с обвиняемого в пользу потерпевших 3,5 миллиона рублей ущерба", — сказал представитель суда.

Усков обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц, совершенном лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения.

По версии следствия, 2 октября 2016 года Усков, находясь в состоянии наркотического опьянения, ехал на Hyundai по проезжей части 1-й Владимирской улицы. Следствие утверждает, что в районе дома 37/15 на большой скорости он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с другой машиной, наехал на бордюр, где сбил пешеходов. В результате трое из них скончались, в том числе 12-летняя девочка.