На севере Костромской области дожди привели к паводку

ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Дожди вызвали паводок в ряде районов Костромской области, где уровень воды в водоемах превысил норму до 2 метров, сообщает в понедельник главное управление МЧС по региону.

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Спасатели в ряде регионов регулярно предупреждают об осадках. В частности, обильные осадки выпали на прошлой неделе в Костромской области.

"Наблюдается интенсивное повышение уровней воды от 5 до 49 сантиметров. За исключением реки Кострома у города Буй +197 см, реки Немда у села Селище +170 см и реки Меза у деревни Ямково +84 см. На Горьковском водохранилище суточные колебания уровня воды от —3 до +16 см", — говорится в сообщении.

По состоянию на 9 июля, на территории области подтоплен низководный мост в Солигаличском районе, уровень воды над мостом составляет 50 сантиметров, подтоплены восемь приусадебных участков в Поназыревском районе и 29 приусадебных участков — в городском округе Шарья.

"В ближайшие сутки сохранится превышение уровня воды над полотном моста у деревни Дятлово Солигалического района и у деревни Панкратово Чухломского района. Уровень воды в Солигалическом районе продолжит снижаться, а в Чухломском районе в ближайшие 1-2 дня ожидается прохождение пика дождевого паводка", — сообщают спасатели.

Как пояснил РИА Новости представитель областного управления МЧС, паводок охватил ряд районов на севере региона.