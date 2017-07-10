На севере Костромской области дожди привели к паводку

ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Дожди вызвали паводок в ряде районов Костромской области, где уровень воды в водоемах превысил норму до 2 метров, сообщает в понедельник главное управление МЧС по региону.
"Наблюдается интенсивное повышение уровней воды от 5 до 49 сантиметров. За исключением реки Кострома у города Буй +197 см, реки Немда у села Селище +170 см и реки Меза у деревни Ямково +84 см. На Горьковском водохранилище суточные колебания уровня воды от —3 до +16 см", — говорится в сообщении.
По состоянию на 9 июля, на территории области подтоплен низководный мост в Солигаличском районе, уровень воды над мостом составляет 50 сантиметров, подтоплены восемь приусадебных участков в Поназыревском районе и 29 приусадебных участков — в городском округе Шарья.
Как пояснил РИА Новости представитель областного управления МЧС, паводок охватил ряд районов на севере региона.