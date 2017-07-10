Лже-банкир из Кузбасса обманул жителей сотни городов

КЕМЕРОВО, 10 июл — РИА Новости. Житель кузбасского города Белово, представляясь банкиром, обманул жителей почти 100 городов России, которым обещал одобрить кредит и убеждал заранее оплатить услуги или комиссию, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Как уточнили в ведомстве, жертвами афериста становились пользователи популярного сайта бесплатных объявлений.

"Злоумышленник размещал информацию о предоставлении денежных займов лицам с плохой кредитной историей. Мошенник под разными предлогами (оплата комиссии, услуги по составлению договора и прочее) убеждал своих жертв перевести ему деньги, после чего обещал одобрить заявку. Согласно оперативным данным, жертвами преступника стали жители почти 100 городов России — от Краснодара до Владивостока", — сказали в полиции.

Как выяснили правоохранители, потерпевшие с легкостью соглашались на предложенные условия получения кредита, однако после того, как переводили деньги аферисту, он прекращал общение. Полицейские установили, что лже-банкир ежедневно обманывал по 2-3 человека, предварительная сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

"Полицейские разработали и провели спецоперацию, результатом которой стало задержание подозреваемого. Им оказался ранее судимый наркозависимый 26-летний горожанин. В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, а также большое количество банковских и SIM-карт, на которые поступали денежные переводы", — отметили в ведомстве.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба", санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.