СК объединил в одно производство дела нижнетагильского завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Три уголовных дела, имеющие отношение к Нижнетагильскому заводу теплоизоляционных изделий, объединены в одно производство, сообщает в понедельник СУСК России по Свердловской области.

Ранее о поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

По информации следствия, первое уголовное дело было возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия. По версии следствия, с апреля 2016 года по январь 2017 года 195 сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей. Позже были возбуждены дела по статьям "сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов" (на сумму порядка 4 миллионов рублей) и "мошенничество" (еще около 4 миллионов рублей).

"Все три указанных уголовных дела соединены в одно производство, расследование проводится группой следователей регионального Следственного комитета. По инициативе следственного управления сотрудниками службы судебных приставов на имущество предприятия наложен арест в рамках имеющихся исполнительных производств", — уточняет управление.

Между тем, как сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина дело, возбужденное по факту невыплаты зарплаты, истребовано для проверки в центральный аппарат Следственного комитета.

"Александр Бастрыкин поручил проверить полноту, качество и интенсивность проводимых по уголовному делу следственных действий, а также принять конкретные меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, а также привлечение лиц, причастных к совершенному преступлению, к установленной законом ответственности", — отметила Петренко.