Экс-главу московского банка будут судить за хищение миллиарда рублей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Полиция довела до суда уголовное дело бывшей председательницы правления "одного из кредитно-финансовых учреждений" о хищении миллиарда рублей под видом покупки облигаций, сообщает в понедельник главное следственное управление ГУМВД по Москве.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о банке, но его название называть не стал: по его словам, следствие по основному уголовному делу о хищениях еще продолжается.

Судя по релизу, глава банка вместе с соучастниками заключила два фиктивных договора купли-продажи неликвидных облигаций на общую сумму около миллиарда рублей, таким образом, выведя эту сумму из активов банка.

"Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.

Обвиняемой, чье имя ГУМВД не уточняет, грозит до 10 лет заключения по статье "Мошенничество".