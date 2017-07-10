Потерявшаяся в лесу под Курганом 87-летняя пенсионерка вернулась домой

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пенсионерка, потерявшаяся в четверг в лесу в Курганской области, через трое суток вернулась домой самостоятельно, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС России.

Ранее сообщалось, что родственники пенсионерки обратились в полицию после того, как не смогли самостоятельно найти пожилую женщину, потерявшуюся в лесу в Белозерском районе Курганской области.

"Утром, 10 июля, 87-летняя женщина, ранее потерявшаяся в лесу, самостоятельно вернулась домой", — рассказали в ведомстве.

В течение трех суток аэромобильная группировка МЧС, а также сотрудники полиции и волонтеры искали женщину в лесу. Всего было задействовано 62 человека и 11 единиц техники. Как сообщил руководитель поисковых работ, глава администрации Вагинского сельского совета Михаил Игошин, состояние женщины удовлетворительное, в медицинской помощи она не нуждается.

Сама пенсионерка, по его словам, заявила, что "панику все подняли зря".

"Неужто я в своем собственном лесу могла заблудиться", — приводит Игошин слова женщины.