В Югре экс-полицейского обвиняют в сбыте наркотиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник уголовного розыска в Советском районе ХМАО предстанет перед судом за сбыт наркотиков, сообщает прокуратура Югры.

По информации ведомства, в марте 2015 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска похитил паспорт жителя города Югорска и оформил на него покупку нескольких сим-карт. Используя абонентские номера, бывший полицейский согласовывал условия продажи наркотических средств и сообщал покупателям о месте расположения "закладок". Наркотики он хранил в своем личном автомобиле и в собственной квартире. При очередной попытке сбыта он был задержан сотрудниками собственной безопасности окружного УМВД, говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции возбуждено по четырем статьям УК РФ, в том числе в связи со злоупотреблением должностными полномочиями и сбытом наркотиков.

"Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Советскому району. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в надзорном ведомстве.