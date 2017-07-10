В Югре экс-полицейского обвиняют в сбыте наркотиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник уголовного розыска в Советском районе ХМАО предстанет перед судом за сбыт наркотиков, сообщает прокуратура Югры.
По данным прокуратуры, уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции возбуждено по четырем статьям УК РФ, в том числе в связи со злоупотреблением должностными полномочиями и сбытом наркотиков.
"Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Советскому району. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в надзорном ведомстве.