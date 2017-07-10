В Ивановской области ввели карантин по АЧС

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) установлен на территории Ивановской области с 7 июля, сообщается на сайте Россельхознадзора.

"Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям сообщает о выделении 4 июля 2017 года генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в пробах, отобранных от павшей домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве городского округа Тейково Ивановской области. Диагноз подтвержден в ГНУ ВНИИВВиМ города Покров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание комиссии по профилактике и ликвидации АЧС на территории Ивановской области под председательством заместителя председателя правительства Ивановской области состоялось 5 июля.

"На подъезде к эпизоотическому очагу оборудован шлагбаум с дезинфекционным барьером. На всех направлениях, ведущих из первой угрожаемой зоны, устанавливаются совместные ветеринарно-полицейские посты. Все поголовье свиней в эпизоотическом очаге в количестве 20 голов убито бескровным способом и сожжено вместе с разобранной постройкой, где содержалось поголовье свиней до зольного остатка. На месте уничтожения свиней и территории ЛПХ проведена дезинфекция… Указом губернатора Ивановской области от 7 июля 2017 года № 130-уг на территории Ивановской области установлен карантин по АЧС", — отмечает ведомство.

В настоящее время на территории Ивановской области проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по недопущению распространения заболевания, продолжается работа по установлению путей заноса инфекции. Фактов внезапного и массового падежа домашних свиней на территории области не зарегистрировано.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.