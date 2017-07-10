В Челябинской области арестовали обвиняемого в убийстве 10-летнего ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве 10-летнего мальчика из города Касли Челябинской области, тело которого было найдено полицией в субботу, сообщает в понедельник пресс-служба Каслинского горсуда.

Ранее сообщалось, что днем 14 июня мальчик уехал из дома на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками и не вернулся. Было возбуждено дело об убийстве. В субботу подозреваемый в преступлении был задержан. Он дал признательные показания в убийстве, указав место захоронения ребенка.

"В понедельник Каслинским городским судом рассмотрено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого жителя Каслей 1988 года рождения, обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 8 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

Вопрос о виновности данного гражданина в совершении указанного преступления на данной стадии в силу закона судом не рассматривался, уточняется в сообщении.

Обвиняемый —29-летний местный житель, ранее судимый за кражу, грабеж и незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Как уточнял СК, 14 июня он заманил ребенка в свое жилище, где совершил убийство, после чего закопал тело мальчика в малолюдном месте. Следователи не уточняют предполагаемый мотив преступления.