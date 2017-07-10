Челябинские власти пообещали помочь семье убитого 10-летнего мальчика

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области окажут всю необходимую помощь семье убитого 10-летнего мальчика из города Касли, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.
"В правительстве региона шокированы убийством 10-летнего ребенка. Мы выражаем глубокое соболезнование родителям погибшего мальчика. В рамках своих полномочий им будет оказана необходимая помощь", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что власти будут использовать механизмы дополнительного поощрения наиболее отличившихся в ходе расследования сотрудников правоохранительных органов.
В результате расследования был найден подозреваемый — им оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за кражу, грабеж и незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Как уточнял СК, 14 июня подозреваемый заманил ребенка в свое жилище, где совершил убийство, после чего закопал тело мальчика в малолюдном месте. Следователи не уточняют предполагаемый мотив подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.