Челябинские власти пообещали помочь семье убитого 10-летнего мальчика

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области окажут всю необходимую помощь семье убитого 10-летнего мальчика из города Касли, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Ранее сообщалось, что днем 14 июня мальчик уехал из дома на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками и не вернулся. Было возбуждено дело об убийстве. В субботу подозреваемый в преступлении был задержан. Он дал признательные показания в убийстве, указав место захоронения ребенка.

"В правительстве региона шокированы убийством 10-летнего ребенка. Мы выражаем глубокое соболезнование родителям погибшего мальчика. В рамках своих полномочий им будет оказана необходимая помощь", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что власти будут использовать механизмы дополнительного поощрения наиболее отличившихся в ходе расследования сотрудников правоохранительных органов.

По данным полиции, в течение трех недель был проведен обход более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика. Установлено и допрошено более 30 свидетелей, осмотрены территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 километров от города. Следователями СК допрошено более 100 лиц ранее отбывавших наказание за совершение преступлений.

В результате расследования был найден подозреваемый — им оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за кражу, грабеж и незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Как уточнял СК, 14 июня подозреваемый заманил ребенка в свое жилище, где совершил убийство, после чего закопал тело мальчика в малолюдном месте. Следователи не уточняют предполагаемый мотив подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.