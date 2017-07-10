Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Новосибирск - Иркутск

КЕМЕРОВО, 10 июл — РИА Новости. Кузбасские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух легковых автомобилей на 354-м километре автодороги Новосибирск — Иркутск, в результате которого пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

По данным ведомства, автоавария произошла накануне около 2.30 (22.30 мск). Автомобили "Лада Приора" и Nissan Avenir Salut столкнулись на территории Ижморского района.

"Предварительно установлено, что водитель "Лады Приоры" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены восемь человек: водители транспортных средств и их пассажиры (по три человека из каждой машины)", — сообщили в ГУМВД.

В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС", — добавили в ведомстве.

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