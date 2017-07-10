В Югре 63-летний рецидивист прошел через лес 350 км, скрываясь от полиции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл — РИА Новости. Полицейские задержали 63-летнего рецидивиста из Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа, который прошел по лесу пешком более 350 километров, скрываясь от правоохранителей после тяжкого преступления, сообщает сайт управления МВД по Югре.
В течение нескольких дней полицейские пытались установить местонахождение мужчины и вскоре нашли его в соседней Свердловской области, где он скрывался у знакомых.
"Пенсионер пояснил, что после совершения преступления он в течение нескольких дней скрывался в лесной избушке, а потом также через лес пошел пешком к своим знакомым, преодолев более 350 километров", — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что в настоящее время рецидивист заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".