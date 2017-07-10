В Югре 63-летний рецидивист прошел через лес 350 км, скрываясь от полиции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл — РИА Новости. Полицейские задержали 63-летнего рецидивиста из Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа, который прошел по лесу пешком более 350 километров, скрываясь от правоохранителей после тяжкого преступления, сообщает сайт управления МВД по Югре.

По предварительной версии, мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, в драке с 20-летним сыном сожительницы ударил его по голове тяжелым металлическим предметом, в результате чего молодой человек попал в реанимацию. Осознав, что он в очередной раз совершил преступление, мужчина попытался скрыться, отмечает МВД.

В течение нескольких дней полицейские пытались установить местонахождение мужчины и вскоре нашли его в соседней Свердловской области, где он скрывался у знакомых.

"Пенсионер пояснил, что после совершения преступления он в течение нескольких дней скрывался в лесной избушке, а потом также через лес пошел пешком к своим знакомым, преодолев более 350 километров", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в настоящее время рецидивист заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".