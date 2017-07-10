В Красноярском крае нашли двоих детей, пропавших во время прогулки

КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Поисковые группы в городе Шарыпово Красноярского края нашли двоих детей, которые в субботу ушли гулять и пропали, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

Ранее в краевом главке МВД сообщили, что в воскресенье поступило заявление о пропавших 14-летней девочке и ее пятилетнем брате. Немедленно были организованы их поиски. Уточнялось, что семья, где воспитываются дети, характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит.

"Дети найдены, живые и здоровые", — сказала Шаманская.