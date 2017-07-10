В Ленинградской области в ДТП с фурой погибли пять человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП при лобовом столкновении "Фольксвагена" и фуры в Волховском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"10 июля около 2.15 на 100-м километре Мурманского шоссе произошло лобовое столкновение. Водитель, управляя автомобилем "Фольксваген" совершил столкновение с грузовой фурой", — сказано в сообщении.

В результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле: трое мужчин и две девушки.