В одном из районов Приамурья после ливня и шквалистого ветра ввели режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл — РИА Новости. Режим ЧС введен в Свободненском районе Приамурья, где в воскресенье ливень и шквалистый ветер снесли кровлю с нескольких зданий, были повалены деревья, повреждены рекламные конструкции, сообщает администрация района.

В воскресенье в Свободненском районе скорость ветра достигала 22-27 метров в секунду, меньше чем за час выпало 26 миллиметров осадков (при выпадении за час до 30 миллиметров осадков ливень считается опасным явлением).

"На территории Свободненского района введен режим ЧС. В селе Нижние Бузули ветром снесло кровлю со зданий двух социально-значимых учреждений: школы и Дома культуры, в селе Семеновка пострадала крыша пожарного поста", — сообщают власти района.

Устранять последствия непогоды начали утром в понедельник, помощь оказывает министерство ЖКХ Амурской области, региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности, фермеры, сотрудники пожарных постов.

В административном центре Приамурья Благовещенске в воскресенье из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 28 метров в секунду, были повалены деревья и обесточены 250 домов, где проживают более двух тысяч человек, энергоснабжение в дома вернули ближе к полуночи.

В пятницу ГУ МЧС по Амурской области объявило на 10-11 июля штормовое предупреждение по региону, в области больше недели держится аномальная жара — до плюс 40 градусов по Цельсию.