В Приморье погиб парашютист

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели при падении на берег мужчины в Приморье, который с парашютом летал над морем будучи привязанным к водному мотоциклу, сообщает краевое СУСК РФ.

"Восьмого июля в поселке Подъяпольск после падения при полете на парашюте над морем в местной больнице от полученных травм умер мужчина… Предварительно установлено, что парашют был привязан к водному мотоциклу, при полете от порыва ветра парашютист потерял заданную траекторию, и его унесло к берегу, где он ударился о землю", — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства. Водный мотоцикл изъят, следователи опросили очевидцев.