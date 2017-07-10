СМИ: экс-начальник отдела московского военкомата получил три года колонии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей бывшего начальника отдела подготовки и призыва столичного военкомата Александра Симонова, обвиняемого в мошенничестве, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как сообщалось ранее, Симонов был арестован еще в 2015 году, однако СМИ об этом деле узнали лишь в апреле 2016-го. По данным прессы, о разоблачении коррупционной схемы рассказал московский городской военный прокурор Владислав Приходченко. Сообщалось, что Симонов обвинялся в посредничестве при получении взятки.

Как пишет газета, по мнению суда, Симонов не освобождал призывников от армии, поскольку не имел для этого необходимых полномочий.

"Вопросы освобождения решали его подчиненные и врачи, а, следовательно, сам он, принимая деньги от посредников, по сути, обманывал просителей, намеренно преувеличивая свои должностные возможности. То есть совершал "крупное мошенничество". На соответствующую часть 3 статьи 159 УК РФ Мещанский суд и переквалифицировал обвинение подполковнику, приговорив его в итоге к трем годам колонии и штрафу 100 тысяч рублей", — пишет издание.

Как отмечается, участники разбирательства считают вынесенное решение необоснованным и незаконным. По их мнению, суд проигнорировал представленные обвинением доказательства причастности подполковника именно к получению взяток, которые содержались в показаниях посредников и подчиненных Симонова. Подчеркивается, что подполковник, годовой доход которого, согласно документам, составлял около 1,5 миллиона рублей, не смог объяснить суду, откуда в его банковской ячейке появились 400 тысяч евро.

Как поясняет газета, статья 159 УК РФ считается гораздо более мягкой, чем статья 290 УК РФ, поскольку мошенникам, в отличие от взяточников, не нужно в 60-кратном размере погашать ущерб, кроме того, они получают "гораздо более скромные" сроки. Как стало известно изданию, Московская военная прокуратура уже обжаловала вынесенное решение райсуда в Мосгорсуде.