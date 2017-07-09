В Бийске мальчик разбил девочке голову камнем из-за ссоры на качели

БАРНАУЛ, 9 июл — РИА Новости. Следователи Алтайского края проводят доследственную проверку по факту ЧП на детской площадке в Бийске, где семилетний мальчик бросил в голову четырехлетней девочке камень, в результате чего ее госпитализировали с травмой, сообщает в воскресенье СК РФ региона.

По данным ведомства, ЧП произошло еще 1 июля вблизи частных домов Бийска.

"В ходе конфликта из-за детской качели семилетний мальчик бросил в четырехлетнюю девочку камень, который попал ребенку в голову. При этом дети находились на улице без присмотра со стороны родителей. Девочка получила серьезную травму головы и была госпитализирована", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего и наличие признаков уголовно наказуемого деяния в действиях родителей и органов опеки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным региональных СМИ, врачи диагностировали у девочки перелом лобной кости с глубоким оглушением и отек головного мозга. Ребенку сделали операцию, после чего она впала в кому.