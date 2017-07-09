В Благовещенске 250 домов остались без электричества из-за непогоды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл — РИА Новости. Шквалистый ветер в Благовещенске, порывы которого достигали 28 метров в секунду, повалил в воскресенье в Благовещенске 10 деревьев и обесточил 225 домов частного сектора и 25 многоэтажек, сообщили РИА Новости в городском управлении по делам ГО и ЧС.

"На 16.00 (10.00 мск) поступило 19 заявок от жителей Благовещенска, 10 из них — по поваленным деревьями и девять — по оборванным проводам. По Благовещенскому городскому округу без электроснабжения остались 225 домов частного сектора и 25 многоэтажек, где проживают 2016 человек, в том числе 427 детей", — сообщили РИА Новости в управлении по делам ГО и ЧС Благовещенска. По словам собеседника агентства, 7 поступивших заявок — пять по деревьям и две по электроснабжению — уже отработаны, работы продолжаются.

Управление по делам ГО ЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский ЦГМС — филиал ФГУП "Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" уточнят, что опасное явление — шквал 28 м/сек был отмечен на метеостанции Благовещенска в 12.37 (6.37 мск).

"В ближайшие 3-6 часов местами по Амурской области ожидаются ливни, грозы со шквалистым усилением ветра до 22-27 метров в секунду",- сообщает управление по делам ГО и ЧС Благовещенска.

В пятницу ГУ МЧС по Амурской области объявило на 10-11 июля штормовое предупреждение по региону, в области больше недели держится аномальная жара — до плюс 40 градусов по Цельсию.