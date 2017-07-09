В Красноярском крае десятилетний мальчик скончался на операционном столе

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти десятилетнего мальчика на операционном столе в Канском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СУСК РФ по региону.

"Восьмого июля в дневное время в следственные органы поступило сообщение о том, что в районной больнице скончался десятилетний мальчик. По данному факту… проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 7 июля во время проведения операции скончался ребенок", — говорится в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.