В Иркутской области соседи спасли женщину с тремя детьми при пожаре

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Соседи спасли женщину и трех ее детей при пожаре в квартире в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

Пожар произошел поздно ночью на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома в поселке Маркова в Иркутской области. Как рассказали в пресс-службе ведомства, трое соседей, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных, а сами начали будить жильцов горящего дома.

"Кто-то вспомнил, что в горящей квартире могут находиться дети. Дверь была хоть и металлическая, но мы ее быстро вскрыли и начали искать ребятишек и их родителей. Мы вынесли троих детей в подъезд, а чуть позже нашли их мать", — рассказал пресс-службе участник событий Виктор Викованюк.

Как заявили в СРЦ, когда пожарные прибыли к месту происшествия, то незамедлительно начали эвакуировать жильцов дома, а женщину с детьми передали медикам.

"Вошедшими в горящую квартиру спасателями в коридоре на полу был обнаружен еще один пострадавший. После того как его передали бригаде скорой помощи, пожар был ликвидирован", — подчеркнули в ведомстве.

Причиной пожара, по основной версии, стало неосторожное обращение с огнем. В результате этого в квартире загорелись вещи.

В пресс-службе отметили, что руководство Иркутского пожарно-спасательного гарнизона приняло решение о "награждении неравнодушных соседей Александра Смирнова, Валерия Викованюк и Владислава Думацкого и представлении их к государственным наградам".