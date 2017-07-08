После падения самолета в Тамбовской области возбудили дело

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, в пятницу вечером во время показательных полетов, посвященных окончанию обучения студентов ТГУ им. Г.Р. Державина, при выполнении фигуры высшего пилотажа возле деревни Дворики Тамбовской области упал легкомоторный самолет. Пилот погиб, других пострадавших нет.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту крушения легкомоторного самолета", — говорится в сообщении.

Следствие рассматривает две версии случившегося: неисправность самолета и ошибка пилота при выполнении фигуры высшего пилотажа. Расследование дела продолжается.