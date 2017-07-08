В Кабардино-Балкарии расчистили дорогу к лагерю, где находятся 300 человек

НАЛЬЧИК, 8 июл — РИА Новости. Специалисты в субботу завершили работы по расчистке размытой из-за сильных дождей автодороги в Черекском районе Кабардино-Балкарии, которая ведет к альпинистскому лагерю, где находятся 300 человек, в том числе 10 детей, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Кантемир Беров.
"Работы по расчистке дороги завершены. В 10.30 мск субботы она открыта для движения в обоих направлениях", — сказал Беров.
В работах участвовало восемь человек и четыре единицы техники.