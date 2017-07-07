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Происшествия

Эксперт: суд не мог принять другого решения по делу о гибели главы Total

23:1207.07.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРассмотрение дела обвиняемых Владимира Мартыненко и Владимира Леденева в гибели главы компании Total К. де МаржериРассмотрение дела обвиняемых Владимира Мартыненко и Владимира Леденева в гибели главы компании Total К. де Маржери
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Суд не мог принять другого решения по делу о катастрофе самолёта в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, сообщил РИА Новости адвокат, член Ассоциации юристов России Андрей Мишонов.

Председатель президиума Офицеров России Антон Цветков. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Цветков: амнистия по делу о гибели главы Total стала примером правосудия

Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева по этому делу.

"У суда другого выхода не было. Он не мог принять другого решения, иначе оно было бы незаконным", — сказал Мишонов.

По его словам, суд поступил в соответствии с законодательством, потому что данное преступление относится к средней тяжести, и оно было совершено в 2014 году, а в 2015 году было издано постановление о введении амнистии в честь 70-летия Победы.

"В соответствии с этим постановлением, амнистированию подлежали лица, совершившие преступления средней тяжести. В данном случае суд признал их виновными, назначил наказание, но освободил от отбывания наказания в связи с введением амнистии", — добавил Мишонов.

Снегоуборщик Владимир Мартыненко, проходящий по делу о гибели в аэропорту Внуково главы компании Total К. де Маржери. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Суд амнистировал главного фигуранта по делу о гибели главы Total

Он пояснил, что преступление относится к категории средней тяжести поскольку оно было совершено по неосторожности в соответствии с частью 2 статьи 263 УК РФ.

Компания Unijet, являющаяся потерпевшей по делу, заявила гражданский иск на 515 миллионов рублей, куда не входит стоимость самолета, так как он был застрахован. Аэропорт Внуково, также признанный потерпевшей стороной, заявил предварительный иск на более 400 тысяч рублей.

Солнцевский суд ранее в пятницу отказался признавать аэропорт Внуково гражданским ответчиком по иску на 30 миллионов рублей, который подавал муж французской стюардессы, погибшей в этой катастрофе 21 октября 2014 года, Патрик Вервель. Теперь французу предстоит обратиться с иском в рамках отдельного гражданского процесса, по уголовному делу он проходит потерпевшим.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, задержанный по делу о крушении частного самолета в аэропорту Внуково. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Водитель снегоуборщика признал вину по делу о гибели главы Total во Внуково

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. В результате произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признают свою вину, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности.

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