В Ялте задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1997 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Крымские и московские сотрудники полиции в Ялте задержали 48-летнего гражданина, находившегося в федеральном розыске по подозрению в убийстве двух сотрудников милиции и ранении еще двух в Москве 20 лет назад, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по республике Крым.

"В Ялте сотрудниками управления уголовного розыска МВД по республике Крым совместно с коллегами из УВД по Центральному административному округу г. Москвы был задержан 48-летний гражданин, находившийся в федеральном розыске. Задержанный 20 лет скрывался от правоохранительных органов", — сообщили в пресс-службе.

Мужчина подозревается в причастности к совершению в июле 1997 года в Москве вооруженного нападения в составе организованной группы на одну из крупных коммерческих структур. Всего в преступлении участвовали пять человек. Злоумышленники были застигнуты на месте преступления сотрудниками милиции и оказали вооруженное сопротивление. В результате двое милиционеров были смертельно ранены, еще двое получили серьезные ранения, сообщили в полиции.

Ответными выстрелами милиционеров один из преступников был тяжело ранен, двое получили огнестрельные ранения и с соучастниками с места преступления скрылись. В дальнейшем они были задержаны правоохранителями. Еще двоих подозреваемых в августе 1997 года объявили в федеральный розыск.

"Около 20 лет участник разбойного нападения скрывался от органов внутренних дел за пределами РФ. Некоторое время проживал с семьей в Ялте, представляясь другим именем, вел законопослушный образ жизни. Полицейские собрали достаточно сведений, подтверждающих то, что задержанный в Ялте гражданин и находящийся в федеральном розыске подозреваемый — одно и то же лицо. Разыскиваемый был задержан в Ялте недалеко от места проживания", — сообщили в пресс-службе.

Крымские оперативники передали задержанного коллегам из Москвы, спецрейсом он был доставлен в один из следственных изоляторов столицы.