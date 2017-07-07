СК установил отца ребенка 13-летней девочки из Екатеринбурга

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Следователи установили возлюбленного 13-летней девочки из Екатеринбурга, которая в апреле родила ребенка, 20-летнему молодому человеку предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее следствие в Екатеринбурге начало доследственную проверку по факту беременности 13-летней девочки, у которой родился сын. По данным СК, мать девочки некоторое время назад скончалась, отец вместе с дочерью не проживает.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила в четверг, что дело по поручению председателя СК Александра Бастрыкина находятся на контроле центрального аппарата ведомства.

"Обвинение по ч.3 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста) предъявлено 20-летнему жителю города Екатеринбурга, в отношении которого следствием на сегодняшний день собраны доказательства того, что он совершил это преступление в 2016 году", — говорится в сообщении.

Помимо этого, обвинение по статье "халатность" предъявлено 57-летней директору средней общеобразовательной школы, в которой обучается девочка. По данным СК, директор школы, зная о беременности несовершеннолетней, не сообщила об этом в компетентные органы.