Подозреваемому по делу о смертельном ДТП в Татарстане предъявили обвинение

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Водителю автобуса, попавшего в серьезное ДТП в Татарстане, при котором погибли 14 человек, предъявлено обвинение, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Приволжский районный суд Казани в четверг арестовал на два месяца водителя автобуса Александра Ижмукова.

"В настоящее время водителю, управлявшему 2 июля пассажирским автобусом в момент столкновения с грузовиком MAN.., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" – ред.)", — сказала Волк.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба МЧС России Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Татарстане. Кадры с места ДТП

Отмечается, что для расследования создана межрегиональная следственная группа, старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России выехал в служебную командировку в Татарстан. В настоящее время продолжается работа с потерпевшими, свидетелями, проводятся экспертизы, проведен следственный эксперимент и другие необходимые следственные действия.

Столкновение пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", произошло неподалеку от Заинска в ночь на воскресенье. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".