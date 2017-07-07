Подозреваемому по делу о смертельном ДТП в Татарстане предъявили обвинение

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Водителю автобуса, попавшего в серьезное ДТП в Татарстане, при котором погибли 14 человек, предъявлено обвинение, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.
"В настоящее время водителю, управлявшему 2 июля пассажирским автобусом в момент столкновения с грузовиком MAN.., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" – ред.)", — сказала Волк.
Отмечается, что для расследования создана межрегиональная следственная группа, старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России выехал в служебную командировку в Татарстан. В настоящее время продолжается работа с потерпевшими, свидетелями, проводятся экспертизы, проведен следственный эксперимент и другие необходимые следственные действия.
По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".