Компания Unijet подала иск в рамках дела о гибели главы Total

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Компания Unijet, являющаяся потерпевшей по делу о крушении самолета главы Total Кристофера де Маржери, заявила гражданский иск на 515 миллионов рублей в рамках уголовного дела в отношении снегоуборщика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Просим уточнить исковые требования, общая сумма которых составляет 514,9 миллиона рублей. Стоимость самолета туда не входит", — сказал представитель компании, отметив, что самолет был застрахован.

Аэропорт Внуково, также признанный потерпевшей стороной, заявил предварительный иск на более 400 тысяч рублей ущерба.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.