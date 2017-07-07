Суд отказался рассматривать иск французского вдовца к Внуково

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы в пятницу отказался признавать аэропорт Внуково гражданским ответчиком по иску на 30 миллионов рублей в рамках уголовного дела о гибели главы Total Кристофа де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала Солнцевского суда Москвы.

Иск подавал муж французской стюардессы, погибшей в этой катастрофе 21 октября 2014 года, Патрик Вервель. Теперь французу предстоит обратиться с иском в рамках отдельного гражданского процесса. По уголовному же делу Вервель проходит в статусе потерпевшего.

Против удовлетворения ходатайства вдовца выступил прокурор, отметив, что иск заявлен к третьему лицу – аэропорту Внуково: "Данный вопрос выходит за рамки уголовного судопроизводства, ходатайство о признании аэропорта ответчиком подлежит отклонению".

Комментарием аэропорта Внуково РИА Новости пока не располагает.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.