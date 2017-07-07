Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста.

"Сегодня в 9.00 Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД ЦАО и выпустили сейчас там", — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter

По ее словам, Навальный уже побывал в офисе Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет.

Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что Навальный покинул спецприемник.

Алексея Навального задержали 12 июня за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, а также за неповиновение сотрудникам полиции. Изначально суд назначил ему 30 дней ареста, однако позднее этот срок сократили до 25 суток.