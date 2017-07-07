В Росгвардии прокомментировали задержание сотрудника штаба Навального

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Росгвардия прокомментировала инцидент в ходе обыска в московском штабе оппозиционера Алексея Навального, после которого контент-менеджер организации Александр Туровский попал в больницу с травмой головы: по заявлению гвардейцев, мужчина оказал сопротивление, и омоновец вынужден был применить силу.

"Подозреваемый отказался выполнять законные требования правоохранителей и оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии. В соответствии с законодательством, сотрудник ОМОНа был вынужден применить силу в отношении подозреваемого", — заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе московского главка Росгвардии.

В дальнейшем мужчину отвезли в отдел полиции по району Замоскворечье, туда из-за его состояния пришлось вызвать скорую помощь, которая увезла его в больницу. В настоящий же момент подозреваемый, как отметили в Росгвардии, выписан из больницы и доставлен обратно.

Сам Туровский рассказал РИА Новости, что после обыска в офисе в ночь на 6 июля у него черепно-мозговая травма, его обследовали в Институте Склифосовского и затем отправили в отдел полиции ждать суда по административному делу по статье КоАП 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

"У меня закрытая черепно-мозговая травма, ушибы различные мягких тканей головы и тела, плечо вывихнуто… Сейчас ожидаю, не знаю, что будет дальше – вероятно, суд", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе департамента здравоохранения столицы со ссылкой на директора Института Склифосовского Сергея Петрикова РИА Новости заявили, что врачи во время обследования оценили состояние Туровского как стабильное. Информацию о диагнозе, поставленном Туровскому, медики не разглашают.