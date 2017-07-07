В Ростовской области бешеный волк напал на пасечника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости, Иван Капустин. Бешеный волк напал на мужчину рядом с хутором Выдел Ростовской области, пострадавший госпитализирован с многочисленными рваными ранами рук, сообщает областная станция по борьбе с болезнями животных.

"Случай произошел на пасеке, в 3,5 километрах от хутора Выдел Родионово-Несветайского района (территория Тузловского охотхозяйства). С многочисленными рваными ранами рук пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Со слов мужчины, волк подкрался к нему со спины. Шестидесятилетний пасечник чудом отбился и смог укрыться от разъяренного зверя в кочевой будке", — говорится в сообщении.

После того, как мужчина нашел укрытие, волк долго не уходил и продолжал набрасываться на металлическую конструкцию. Позднее ветеринарные врачи насчитали на будке не менее десяти глубоких вмятин от челюстей животного.

"Как только о происшествии стало известно в медицинском учреждении и местной администрации, на хищника объявили облаву. Через пару часов зверя удалось застрелить в 2,5 километрах от пасеки. На место прибыли ветеринарные врачи государственной ветеринарной службы Ростовской области", — уточнили в пресс-службе станции.

Добавляют, что специалисты отобрали пробы патологического материала волка и направили их на исследование в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию. Труп животного сожгли, место поимки волка, а также территорию пасеки продезинфицировали. В отобранном патматериале был выявлен вирус бешенства. В связи с этим в ближайшее время на территории охотхозяйства объявят карантин, охоту запретят на два месяца.

Случай бешенства в Родионово-Несветайском районе стал 10-м зарегистрированным в Ростовской области с начала 2017 года.