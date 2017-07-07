После гибели пяти человек в ДТП в Башкирии возбудили уголовное дело

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП в Республике Башкортостан, где погибли пять человек, двое из которых — дети, сообщил Следственный комитет.

Следствие установило, что вечером 6 июля на 196-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии автомобиль Renault столкнулся с "Газелью". В результате аварии скончались водитель и три пассажира иномарки, включая двух детей, а также водитель "Газели".

По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, за рулем Renault находился 40-летний житель Магнитогорска, вместе с ним ехали 36-летняя супруга и трое детей: 14-летний сын и дочери четырех и шести лет. "Газелью" управлял 28-летний житель Магнитогорска. После ДТП шестилетняя девочка госпитализирована с различными травмами, в реанимационном отделении с травмами находится пассажир грузовика.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении следователей. Расследование дела продолжается.