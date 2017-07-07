В Саратове вынесли приговор полицейскому, сломавшему челюсть задержанному

САРАТОВ, 7 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовской области приговорил сотрудника полиции к четырем годам лишения свободы за избиение задержанного, сообщила в пятницу областная прокуратура.

Суд установили, что в ночь на 5 марта 2016 года в отдел полиции Аткарского района был доставлен 25-летний местный житель за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Следователи установили, что потерпевший стал выражать недовольство, а в ответ 24-летний полицейский Евгений Гавриш ударил его ногой в лицо, причинив закрытый перелом челюсти. Региональное управление СК уточнило, что в ходе предварительного следствия мужчина вину не признал.

"Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2,5 года, а также с лишением специального звания сержанта полиции", — говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В пресс-службе областного главка МВД отметили, что после вступления приговора в законную силу сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.