В Москве директор стройфирмы получил условный срок за гибель рабочего

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Технический директор столичной строительной компании приговорен к условному сроку за гибель рабочего от удара током, сообщила прокуратура Москвы в пятницу.

Как отметили в ведомстве, технический директор отвечал за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на стройке в 1-м Гончарном переулке. Именно он, по данным прокуратуры, допустил рабочего выполнять покрытие пола специальной смесью при помощи виброукладчика без индивидуальных средств защиты. Во время работы мужчина прикоснулся рукой к корпусу виброукладчика и получил удар током, от которого скончался.

Техническому директору было предъявлено обвинение в "нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшем по неосторожности смерть человека".

"Суд счел возможным назначить наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение двух лет. Кроме этого, суд лишил его права занимать руководящие должности при выполнении строительных и монтажных работ сроком на один год", — говорится в сообщении ведомства.