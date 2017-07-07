Уголовное дело возбудили после столкновения теплохода с мостом в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл ─ РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении капитана, допустившего столкновение прогулочного теплохода с опорой моста на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что столкновение судна "Роб Рой" с опорой моста произошло 4 июля.

"Следствием установлено, что 4 июля капитан судна, управляя пассажирским теплоходом "Роб Рой", при следовании по реке Фонтанка не обеспечил безопасность плавания судна, не проверил его технически исправное состояние перед выходом в рейс, ненадлежащим образом управляя судном, не предпринял мер предосторожности с целью предотвращения опасности для человеческой жизни и здоровья, в результате чего совершил навал на гранитную опору Ломоносовского моста", — говорится в сообщении.

При столкновении 14 пассажиров, включая малолетнего ребенка, упали на палубу теплохода.

Следственными органами в отношении капитана судна "Роб Рой" возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".