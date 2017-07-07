СК возбудил уголовное дело после взрыва на шахте в Норильске

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности гибель людей, после гибели четырех человек на шахте рудника "Заполярный" в Норильске, сообщает в пятницу ГСУСК региона.

В пятницу в шахте рудника "Заполярный" ЗФ компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан. В настоящее время эвакуирован 151 человек, трое из них обратились за медицинской помощью. Четыре человека погибли.

"В Норильске по факту гибели четверых человек на шахте рудника "Заполярный" возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сообщает СК.