Дело признанного невменяемым насильника томской школьницы направили в суд

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уголовное дело против жителя Томской области, изнасиловавшего школьницу, направлено в суд для применения меры медицинского характера, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, днем 2 сентября 2016 года неизвестный изнасиловал малолетнюю девочку, которая шла в школу через лес у железнодорожных путей. После осмотра места происшествия следователи изъяли вещественные улики, а на одежде ребенка были следы вещества бурого цвета и иные следы биологического происхождения, которые позволили составить ДНК-профиль вероятного преступника.

Спустя неделю в правоохранительные органы поступило сообщение о нападении неизвестного мужчины на несовершеннолетнюю девушку, которое произошло неподалеку от места совершения первого преступления. На этот раз пострадавшей удалось оказать сопротивление, не позволившее злоумышленнику довести преступление до конца. Следователи проанализировали записи с камер наблюдения и нашли изображение предполагаемого преступника, которое распространили в СМИ и интернете. Злоумышленника задержали 12 сентября. Он признался в совершении преступлений, а также его узнали пострадавшие. Следствие отмечает, что насильник был ранее неоднократно судим, в том числе за изнасилование. Он был арестован.

"Следствию удалось собрать исчерпывающий объем доказательств совершения мужчиной вышеописанных деяний. При этом в связи с заключением стационарной судебной комиссионной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которому во время, относящееся к совершению запрещенных уголовным законом деяний, мужчина находился в состоянии невменяемости, он переведен в психиатрический стационар, а уголовное дело направлено в суд для применения меры медицинского характера", — говорится в сообщении.