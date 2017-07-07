Организатора "Русских маршей" Горского поместили под домашний арест

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест организатора "Русских маршей" Юрия Горского по делу об экстремистских призывах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"Суд избрал в отношении Горского меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 сентября", — сказала пресс-секретарь.

Горский был задержан в среду около здания Мосгорсуда, где слушалось дело националиста Дмитрия Демушкина. В конце апреля Нагатинский суд Москвы признал Демушкина виновным в размещении на своей странице в социальной сети двух картинок, признанных экстремистскими, и назначил ему 2,5 года колонии общего режима. Жалоба на приговор будет рассмотрена 17 июля.