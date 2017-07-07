Ройзман доволен пересмотром приговора "ловцу покемонов" Соколовскому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что доволен смягчением приговора "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому.

В пятницу свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор по делу Руслана Соколовского и сократил назначенное ему наказание с 3,5 лет лишения свободы условно до 2 лет и 3 месяцев, исключив из приговора часть о незаконном хранении спецсредства – ручки с камерой.

"Я очень доволен, так как на лицо проявление гуманизации и вспышка здравого смысла, поскольку условный срок в 3,5 года — это много. Там масса разных ограничений. Рад, что этот срок скостили. Я успел познакомиться с Соколовским. Он нормальный парень. Все произошедшее послужит для него уроком", — сказал Ройзман РИА Новости.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно, признав его виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу. Защита "ловца покемонов" обжаловала решение суда.