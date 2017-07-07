Ройзман доволен пересмотром приговора "ловцу покемонов" Соколовскому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что доволен смягчением приговора "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому.
"Я очень доволен, так как на лицо проявление гуманизации и вспышка здравого смысла, поскольку условный срок в 3,5 года — это много. Там масса разных ограничений. Рад, что этот срок скостили. Я успел познакомиться с Соколовским. Он нормальный парень. Все произошедшее послужит для него уроком", — сказал Ройзман РИА Новости.
Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно, признав его виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу. Защита "ловца покемонов" обжаловала решение суда.