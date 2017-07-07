Троих саратовцев будут судить за домогательство фельдшера скорой

САРАТОВ, 7 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое жителей Саратова предстанут перед судом по обвинению в домогательстве фельдшера скорой и угрозе ей убийством, сообщил в пятницу СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Саратове днем 11 февраля в скорую поступил вызов якобы к больному, у которого случился гипертонический криз. По версии следствия, приехавшая на вызов 27-летняя фельдшер зашла в квартиру, в которой находились пятеро мужчин, хозяин жилья закрыл за ней дверь, после чего от медика потребовали снять с себя одежду. Девушка закрылась в ванной и вызвала полицию, но из-за угроз в ее адрес вышла из комнаты.

"Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что на первоначальном этапе один из обвиняемых мужчин, к которому вызывали скорую, давал признательные показания, изобличая соучастников. "Несмотря на то, что в последующем вину в инкриминируемых деяниях они не признали и полностью отрицали свою причастность, версия следствия нашла свое подтверждение", — подчеркивается в сообщении.

Одна из судебных экспертиз зафиксировала на руке потерпевшей телесные повреждения, которые, как считает следствие, причинены именно в момент покушения на ее изнасилование.

В зависимости от роли каждого из троих фигурантов им предъявлены обвинения в покушении на изнасилование, повлекшем по неосторожности причинение тяжких последствий, и в угрозе убийством. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.