В Ленобласти вынесли приговор мужчине, который запер в доме бригаду скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл ─ РИА Новости. Суд в Приозерске приговорил к 3 годам условно местного жителя, который запер в своей квартире и не выпускал врачей скорой помощи, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.

"Как установлено судом и следствием, 11 апреля 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов в городе Приозерске Ленинградской области, вызвав бригаду скорой медицинской помощи, препятствовал выходу медицинских работников из указанной квартиры, заперев входную дверь квартиры и преградив к ней доступ, нарушив их конституционное право на свободу, личную неприкосновенность, свободное передвижение, то есть совершил незаконное лишение свободы", — говорится в сообщении.

В отношении 47-летнего жителя Приозерска расследовалось уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух и более лиц".

"Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Приговором суда виновному, с учетом его раскаяния и обстоятельств совершенного преступления, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно", — говорится в сообщении.