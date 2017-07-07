Число погибших при взрыве на шахте в Норильске выросло до четырех

Взрыв в шахте в Норильске (10)

МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте в Норильске выросло до четырех человек, сообщает компания "Норникель".

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона, тело четвертого погибшего нашли в шахте.

Пострадавшими по-прежнему числятся три человека. Двое от госпитализации отказались, один с переломом руки находится в больнице, отмечал ранее замдиректора Заполярного филиала по безопасности и охране труда компании Сергей Градюшко. Горноспасательные работы продолжаются.

В "Норникеле" заверили, что пострадавшим и семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

Седьмого июля около 11.30 в следственные органы поступило сообщение, что на шахте рудника "Заполярный" произошел хлопок газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами. В настоящее время эвакуирован 151 человек, трое из них обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Суббота в Норильские объявлена днем траура по погибшим горнякам. Все развлекательные общегородские мероприятия будут отменены.