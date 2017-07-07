Экспертиза подтвердила факт поджога в офисе МОМ в Москве

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Экспертиза подтвердила факт поджога в московском офисе Международной организации по миграции (МОМ), а информация о пропаже 25 миллионов рублей пока проверяется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

О предполагаемом хищении этой суммы в полицию сообщила главный бухгалтер офиса. Видеозапись из офиса показала, что незадолго до пропажи кто-то сломал камеру наблюдения в помещении, где хранились деньги, а примерно через 15 минут после этого в кабинете начался пожар.

"По результатам судебной пожарно-технической экспертизы следует, что причиной пожара послужило загорание горючих материалов в помещении от привнесенного извне источника пламени. Это означает подтверждение версии о намеренном поджоге", — сказал собеседник агентства.

По этому факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

МОМ является одним из учреждений Организации объединенных наций и объединяет 146 государств-членов и 13 стран-наблюдателей. МОМ, судя по сайту организации, призвана содействовать гуманизации и упорядочению процессов миграции через консультации правительствам и мигрантам.