В Брянске суд смягчил приговор бежавшему из суда бывшему полицейскому

БРЯНСК, 7 июл — РИА Новости. Брянский областной суд смягчил наказание до 3,5 лет колонии общего режима бывшему сотруднику полиции и детскому тренеру Левану Хуцишвили, который бежал из зала суда после того, как его приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости официальный представитель суда Галина Кубекина.

Апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Сельцовским районным судом, областной суд рассмотрел в четверг.

"Апелляционное представление прокуратуры и жалоба защиты удовлетворены частично. Приговор Сельцовского городского суда от 31 марта 2017 года в отношение Хуцишвили изменить… и назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сказала собеседница агентства.

История о суде и следствии по делу о "крышевании" алкогольного бизнеса в отношении Левана Хуцишвили — полицейского, который в 2013 году был назван лучшим участковым Брянской области, получила широкий резонанс из-за его побега сразу же после оглашения приговора. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье "побег из-под стражи", Хуцишвили объявлен в розыск. Его интересы в суде представляли адвокаты.

Леван Хуцишвили, не признававший в суде своей вины, во время следствия находился под домашним арестом. Несколько лет он руководил бесплатной спортивной секцией по карате для детей, пользовался уважением воспитанников и имел безупречный авторитет у их родителей.

Дело в отношении Хуцишвили было возбуждено в сентябре 2015 года, тогда же он был отстранен от исполнения должностных обязанностей. Он обвинялся в том, что собирал с торговцев алкоголем "дань" в 2 тысячи рублей ежемесячно, и за это предупреждал их о предстоящих рейдах, из-за чего торговцы оставались безнаказанными.