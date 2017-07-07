В Брянске суд смягчил приговор бежавшему из суда бывшему полицейскому

БРЯНСК, 7 июл — РИА Новости. Брянский областной суд смягчил наказание до 3,5 лет колонии общего режима бывшему сотруднику полиции и детскому тренеру Левану Хуцишвили, который бежал из зала суда после того, как его приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости официальный представитель суда Галина Кубекина.
Апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Сельцовским районным судом, областной суд рассмотрел в четверг.
"Апелляционное представление прокуратуры и жалоба защиты удовлетворены частично. Приговор Сельцовского городского суда от 31 марта 2017 года в отношение Хуцишвили изменить… и назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сказала собеседница агентства.
Леван Хуцишвили, не признававший в суде своей вины, во время следствия находился под домашним арестом. Несколько лет он руководил бесплатной спортивной секцией по карате для детей, пользовался уважением воспитанников и имел безупречный авторитет у их родителей.
Дело в отношении Хуцишвили было возбуждено в сентябре 2015 года, тогда же он был отстранен от исполнения должностных обязанностей. Он обвинялся в том, что собирал с торговцев алкоголем "дань" в 2 тысячи рублей ежемесячно, и за это предупреждал их о предстоящих рейдах, из-за чего торговцы оставались безнаказанными.