В Норильске субботу объявили днем траура по погибшим горнякам

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Траур объявлен в субботу в Норильске после гибели трех горняков на шахте рудника "Заполярный", сообщает пресс-служба мэрии города.

В пятницу в шахте рудника "Заполярный" ЗФ компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан. По данным "Норникеля", погибли три человека. По информации источника в экстренных службах региона, их тела уже обнаружены.

"Глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков выражают соболезнования родным и близким погибших при взрыве на руднике "Заполярный". В связи с трагическим событием, унесшим жизни сотрудников предприятия, руководство города приняло решение об отмене всех развлекательных общегородских мероприятий, запланированных на 8 июля. В этот день в Норильске будет объявлен траур", — говорится в сообщении.