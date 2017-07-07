В Подмосковье задержали мужчина, ранившего мальчика из травматики

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Полицейские Подмосковья задержали мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в 16-летнего подростка, отмечавшего день рождения во дворе своего дома, сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в поселке Софьино Раменского района. По информации главка, подозреваемый выстрелил в ребенка с балкона одного из окрестных домов. Мальчик был госпитализирован.

"Задержан местный житель 1980 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений подростку", — сказала Петрова.

Она добавила, что с мужчины взята подписка о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Санкцией соответствующей статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.