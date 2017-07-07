"Норникель" окажет помощь пострадавшим и семьям погибших на "Заполярном"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ГМК "Норильский никель" окажет необходимую материальную помощь пострадавшим и семьям погибших при аварии на руднике "Заполярный", сообщил журналистам замдиректора Заполярного филиала по безопасности и охране труда компании Сергей Градюшко.

"Безусловно, будет оказана вся необходимая помощь. Работники "Заполярной строительной компании" являются работниками "Норильского никеля". На них распространяются все условия коллективного договора, который действует в компании, поэтому все абсолютно выплаты, которые положены, будут оказаны. Вся положенная компенсация (семьям погибших — ред.) как от компании, так и от Фонда социального страхования будет оказана", — сказал Градюшко.

Он отметил также, что сейчас на предприятии введен план ликвидации аварии, продолжается спасательная операция. Три работника получили травмы легкой степени тяжести, двое от госпитализации отказались, один человек с переломом руки находится в больнице. Трое человек погибли в результате аварии, двое из них уже опознаны.

В пятницу в шахте рудника "Заполярный" ЗФ компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан.