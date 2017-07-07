"Норникель" окажет помощь пострадавшим и семьям погибших на "Заполярном"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ГМК "Норильский никель" окажет необходимую материальную помощь пострадавшим и семьям погибших при аварии на руднике "Заполярный", сообщил журналистам замдиректора Заполярного филиала по безопасности и охране труда компании Сергей Градюшко.
Он отметил также, что сейчас на предприятии введен план ликвидации аварии, продолжается спасательная операция. Три работника получили травмы легкой степени тяжести, двое от госпитализации отказались, один человек с переломом руки находится в больнице. Трое человек погибли в результате аварии, двое из них уже опознаны.
В пятницу в шахте рудника "Заполярный" ЗФ компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан.