В Норильске после взрыва на шахте открыли горячую линию

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Мэрия Норильска в связи со взрывом на шахте на руднике "Заполярный", где погибли три человека, открыла телефон горячей линии, сообщают власти города.

"В администрации города Норильска (Красноярский край) открыт телефон горячей линии для получения достоверной, своевременной информации о проводимых мероприятиях по эвакуации рабочих из шахты 8 (3919) 22 33 38", — говорится в сообщении.

Седьмого июля около 11.30 в следственные органы поступило сообщение, что на шахте рудника "Заполярный" произошел хлопок газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами. В настоящее время эвакуирован 151 человек, трое из которых обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным "Норникеля", погибли три человека. По информации источника в экстренных службах региона, тела уже обнаружены. Два человека найдены живыми и невредимыми.