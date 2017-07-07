В Кирове за "пьянки" со школьницей осудили уборщицу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл — РИА Новости. Суд в Кировской области приговорил уборщицу местной школы к 180 часам исправительных работ за то, что она вовлекла несовершеннолетнюю ученицу в систематическое распитие алкоголя, сообщила региональная прокуратура.

"В судебном заседании установлено, что техслужащая образовательной школы, зная о том, что потерпевшая является несовершеннолетней, с ноября по декабрь 2016 года вовлекла подростка в систематическое распитие алкогольной продукции. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 180 часов обязательных исправительных работ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что после вступления приговора суда в силу будет рассмотрен вопрос о том, может ли осужденная и дальше работать в школе.